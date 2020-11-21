«Витэн» одержал 10-ю победу подряд в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Свою 10-ю викторию подряд действующие чемпионы страны одержали сегодня, одолев у себя дома одного из главных конкурентов гомельский ВРЗ со счетом 2:1.

Все голы в этой встрече были забиты во второй половине: на 26-й минуте игры хозяев вывел вперед Артем Рось, через две минуты Олег Еремин увеличил преимущество оршанцев, а за минуту до финальной сирены гомельчанин Евгений Чернейко сократил разрыв до минимума.

Также сегодня в Гродно местный клуб «УВД-Динамо» сыграет с гостями из «Минска», в Светлогорске местный ЦКК встретится со столичным «Дорожником», а «Лида» примет на своей площадке минское «Динамо-БНТУ». Завтра в Минске спортсмены «Столицы» сыграют с земляками из «Охраны-Динамо», а гомельский БЧ у себя дома будет соперничать с клубом «Борисов-900».