«Витэн» одержал 10-ю победу подряд в чемпионате Беларуси по мини-футболу
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси по
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси по
Свою 10-ю викторию подряд действующие чемпионы страны одержали сегодня, одолев у себя дома одного из главных конкурентов гомельский ВРЗ со счетом 2:1.
Все голы в этой встрече были забиты во второй половине: на 26-й минуте игры хозяев вывел вперед Артем Рось, через две минуты Олег Еремин увеличил преимущество оршанцев, а за минуту до финальной сирены гомельчанин Евгений Чернейко сократил разрыв до минимума.
Также сегодня в Гродно местный клуб «УВД-Динамо» сыграет с гостями из «Минска», в Светлогорске местный ЦКК встретится со столичным «Дорожником», а «Лида» примет на своей площадке минское «Динамо-БНТУ». Завтра в Минске спортсмены «Столицы» сыграют с земляками из «Охраны-Динамо», а гомельский БЧ у себя дома будет соперничать с клубом «Борисов-900».
Турнирную таблицу возглавляет «Витэн», набравший 30 очков из 30 возможных, на второй позиции «Столица», у которой 24 балла, третьим идет ВРЗ, имеющий 22 очка.