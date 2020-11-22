Сборная Беларуси по мини-футболу начнет отбор на ЧЕ матчем в Израиле

Сборная Беларуси свой стартовый матч в 5-й квалификационной группе проведет 8 декабря в гостях у команды Израиля. Ранее планировалось, что эта встреча пройдет в Минске. Остальные отборочные поединки белорусов намечено провести в 2021 году:

Прямые путевки в финальную стадию континентального первенства получат победители восьми квалификационных групп, а также шести лучших команд из занявших вторые места. Также один пропуск в финал разыграют еще две сборные, которые финишируют вторыми. Хозяйка финального турнира чемпионата Европы 2022 года команда Нидерландов освобождена от отборочных игр.