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18:14 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по мини-футболу начнет отбор на ЧЕ матчем в Израиле

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА утвердил календарь игр отборочного турнира чемпионата Европы по мини-футболу 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сборная Беларуси свой стартовый матч в 5-й квалификационной группе проведет 8 декабря в гостях у команды Израиля. Ранее планировалось, что эта встреча пройдет в Минске. Остальные отборочные поединки белорусов намечено провести в 2021 году:

  • 3 февраля. Венгрия — Беларусь;.
  • 2 марта. Казахстан — Беларусь;.
  • 8 марта. Беларусь — Казахстан;.
  • 6 апреля. Беларусь — Израиль;.
  • 13 апреля. Беларусь — Венгрия.

Прямые путевки в финальную стадию континентального первенства получат победители восьми квалификационных групп, а также шести лучших команд из занявших вторые места. Также один пропуск в финал разыграют еще две сборные, которые финишируют вторыми. Хозяйка финального турнира чемпионата Европы 2022 года команда Нидерландов освобождена от отборочных игр.

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