Умер первый руководитель Белорусской ассоциации мини-футбола Виктор Ивановский
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни первый председатель Белорусской ассоциации
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни первый председатель Белорусской ассоциации
Виктор Ивановский был воспитанником минской СДЮШ-5, играл во многих столичных командах, в том числе дубле минского «Динамо». После окончания игровой карьеры в 1992 году стал первым руководителем Белорусской ассоциации
При его непосредственном участии была выработана туровая система проведения чемпионата Беларуси, которая оправдала себя на заре становления отечественного