Умер первый руководитель Белорусской ассоциации мини-футбола Виктор Ивановский

Виктор Ивановский был воспитанником минской СДЮШ-5, играл во многих столичных командах, в том числе дубле минского «Динамо». После окончания игровой карьеры в 1992 году стал первым руководителем Белорусской ассоциации мини-футбола.

При его непосредственном участии была выработана туровая система проведения чемпионата Беларуси, которая оправдала себя на заре становления отечественного мини-футбола. Затем Виктор Ивановский работал генеральным секретарем Белорусской ассоциации футбола, а в последнее время возглавлял ФОЦ Первомайского района Минска.