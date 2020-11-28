Савинцев назвал состав сборной Беларуси по мини-футболу на матч с Израилем

Команда соберется в Минске 3 декабря и будет тренироваться на спортивно-оздоровтельной базе федерации профсоюзов в Ратомке. Затем белорусская сборная отправится в Рамат-Ган, где 8 декабря проведет стартовый поединок в 5-й квалификационной группе с командой Израиля. В выездной состав войдут 14 игроков. В этой группе также выступят сборные Венгрии и Казахстана. В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявшие вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.