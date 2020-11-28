Савинцев назвал состав сборной Беларуси по мини-футболу на матч с Израилем
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по
Главный тренер белорусской команды Александр Савинцев планирует вызвать на
вратари — Евгений Змысля, Александр Лукша, Андрей Чурилин;.
полевые игроки — Максим Батурин, Олег Горбенко, Антон Гусаков, Максим Евдокимов, Павел Книга, Артем Козел, Денис Колб, Сергей Крыкун, Антон Матвеенко, Юрий Рабыко, Павел Раговик, Владислав Селюк, Дмитрий Рябцев, Сергей Силивончик, Евгений Чернейко.
Команда соберется в Минске 3 декабря и будет тренироваться на