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11:46 (мск), источник: Vesti.kz

Без сенсации. «Кайрат» завершил второй круг ЧРК по футзалу на первом месте с отрывом в 10 очков

За второе место борются «Атырау» и «Актобе».

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В чемпионате Казахстана по футзалу завершился второй круг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его итогам на перерыв с первого места ушел алматинский «Кайрат», набравший 43 очка в 16 матчах. Вторым с отставанием на десять очков идет «Атырау», тройку замыкает «Актобе» (31).

На предварительном этапе выявление сильнейших пройдет в четыре круга, а затем завершится розыгрышем стадии плей-офф.

Календари игр третьего и четвертого кругов, а также стадии плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу, будут опубликованы позднее.

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