Без сенсации. «Кайрат» завершил второй круг ЧРК по футзалу на первом месте с отрывом в 10 очков
За второе место борются «Атырау» и «Актобе».
За второе место борются «Атырау» и «Актобе».
В чемпионате Казахстана по футзалу завершился второй круг, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По его итогам на перерыв с первого места ушел алматинский «Кайрат», набравший 43 очка в 16 матчах. Вторым с отставанием на десять очков идет «Атырау», тройку замыкает «Актобе» (31).
На предварительном этапе выявление сильнейших пройдет в четыре круга, а затем завершится розыгрышем стадии
Календари игр третьего и четвертого кругов, а также стадии