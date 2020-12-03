«Барселона» и «Интер». Определились потенциальные соперники «Кайрата» и «Актобе» в футзальной Лиге чемпионов
Казахстанские клубы стартуют в январе.
Казахстанские клубы стартуют в январе.
Чемпион и серебряный призер чемпионата Казахстана по футзалу «Кайрат» и «Актобе» в январе 2021 года возьмут старт в 1/16 финала Лиги чемпионов, сообщает KazFootball.kz.
Игры 1/16 финала Лиги чемпионов пройдут
Список потенциальных соперников «Кайрата» и «Актобе» выглядит так:
— «Барселона» (Испания);.
— «Интер» (Испания);.
— «Спортинг» (Португалия);.
— «Бенфика» (Португалия);.
— КПРФ (Россия);.
— «Газпром-Югра» (Россия);.
— «Добовец» (Словения);.
— «Пезаро» (Италия);.
— «Херсон» (Украина);.
— «Рекорд» (Польша);.
— «Хрудим» (Чехия);.
— «Витис» (Литва);.
— «Олмиссум» (Хорватия);.
— «Береттьоуйфалу» (Венгрия);.
— «Шарлеруа» (Бельгия);.
— «ВитЭн» (Беларусь);.
— «Луксол Сент-Эндрюс» (Мальта);.
— «Лученец» (Словакия);.
— «Ховокубо» (Нидерланды);.
— «Хоэнштайн-Эрнстталь» (Германия);.
— «Шкупи» (Македония);.
— «Юнайтед Галац» (Румыния);.
— «Салинес» (Босния и Герцеговина);.
— «Омония» (Кипр);.
— «Приштина» (Косово);.
— «Аньер-Вильнев» (Франция);.
— АЕК (Греция);.
— «Дифферданж» (Люксембург).
Матчи «Гентофте» (Дания) — «Лео» (Армения) и «Минерва» (Швейцария) — «Солтайрс» (Шотландия) не состоялись. Решение по ним примет Исполнительный комитет УЕФА.