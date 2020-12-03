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12:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Барселона» и «Интер». Определились потенциальные соперники «Кайрата» и «Актобе» в футзальной Лиге чемпионов

Казахстанские клубы стартуют в январе.

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Чемпион и серебряный призер чемпионата Казахстана по футзалу «Кайрат» и «Актобе» в январе 2021 года возьмут старт в 1/16 финала Лиги чемпионов, сообщает KazFootball.kz.

Игры 1/16 финала Лиги чемпионов пройдут 12—17 января 2021 года. Противостояние будет состоять из одного матча.

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Список потенциальных соперников «Кайрата» и «Актобе» выглядит так:

— «Барселона» (Испания);.

— «Интер» (Испания);.

— «Спортинг» (Португалия);.

— «Бенфика» (Португалия);.

— КПРФ (Россия);.

— «Газпром-Югра» (Россия);.

— «Добовец» (Словения);.

— «Пезаро» (Италия);.

— «Херсон» (Украина);.

— «Рекорд» (Польша);.

— «Хрудим» (Чехия);.

— «Витис» (Литва);.

— «Олмиссум» (Хорватия);.

— «Береттьоуйфалу» (Венгрия);.

— «Шарлеруа» (Бельгия);.

— «ВитЭн» (Беларусь);.

— «Луксол Сент-Эндрюс» (Мальта);.

— «Лученец» (Словакия);.

— «Ховокубо» (Нидерланды);.

— «Хоэнштайн-Эрнстталь» (Германия);.

— «Шкупи» (Македония);.

— «Юнайтед Галац» (Румыния);.

— «Салинес» (Босния и Герцеговина);.

— «Омония» (Кипр);.

— «Приштина» (Косово);.

— «Аньер-Вильнев» (Франция);.

— АЕК (Греция);.

— «Дифферданж» (Люксембург).

Матчи «Гентофте» (Дания) — «Лео» (Армения) и «Минерва» (Швейцария) — «Солтайрс» (Шотландия) не состоялись. Решение по ним примет Исполнительный комитет УЕФА.

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