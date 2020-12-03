Сборная Казахстана по футзалу определилась с составом на первый матч отбора на Евро-2022
Игра пройдет 9 декабря дома.
Игра пройдет 9 декабря дома.
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, вызванных на
9 декабря наши соотечественники сыграют домашний матч с гостями из сборной Венгрии.
Игра пройдет в рамках квалификации чемпионата Европы и состоится в
Основной состав:
вратари: Игита («Кайрат»), Александр Гуров («Аят»);.
полевые игроки: Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Дуглас да Силва Негрейрос (все — «Кайрат»), Азат Валиуллин («Аят»), Динмухамбет Сулейменов, Арнольд Кнауб (оба — «Жетысу»), Тайнан да Силва Рего («Спортинг», Португалия), Виктор Клинов («Байтерек»), Болат Сарбасов («Атырау»), Ринат Турегазин («Актобе»).
Резервный состав:
вратарь: Нуралем Байдулла («Жетысу»);.
полевые игроки: Жомарт Токаев, Жаксылык Амандосов (оба — «Атырау»), Нурсултан Пиялы («Кайрат»), Тимур Балтабаев, Бекет Парух (оба — «Жетысу»), Батырхан Имашев («Нур-Султан»), Турехан Досов («Байтерек»).
Наличие травм обусловило отсутствие в нынешнем составе сборной Казахстана двух полевых игроков в лице Кайрата Иманалина из «Актобе» и Леонардо Мендонка Да Росы «Лео» из российской команды «Норильский никель».