Определились потенциальные соперники «Кайрата» и «Актобе» в Лиге чемпионов

Количество потенциальных соперников АФК «Кайрат» и МФК «Актобе» в Лиге чемпионов сократилось до четырех команд, сообщает KazFootball.kz.

Казахстанские футзальные клубы при жеребьевке 1/16 финала ЛЧ будут помещены в число сеяных команд группы 3. Потенциальными соперниками казахстанцев являются «ВитЭн» (Беларусь), «Хоэнштайн-Эрнстталь» (Германия), «Шкупи» (Македония) и АЕК (Греция).