Определились потенциальные соперники «Кайрата» и «Актобе» в Лиге чемпионов
Игры пройдут в 2021 году.
Количество потенциальных соперников АФК «Кайрат» и МФК «Актобе» в Лиге чемпионов сократилось до четырех команд, сообщает KazFootball.kz.
Казахстанские футзальные клубы при жеребьевке 1/16 финала ЛЧ будут помещены в число сеяных команд группы 3. Потенциальными соперниками казахстанцев являются «ВитЭн» (Беларусь), «Хоэнштайн-Эрнстталь» (Германия), «Шкупи» (Македония) и АЕК (Греция).
1/16 финала Лиги чемпионов пройдет с 12 по 17 января 2021 года и будет состоять из одного матча.