«Кайрат» и «Актобе» отказались играть матчи Лиги чемпионов в Казахстане

Казахстанские клубы в 1/16 финала Лиги чемпионов по футзалу свои матчи проведут в гостях, сообщает KazFootball.kz.

Все участники 1/16 финала Лиги чемпионов по футзалу имели возможность сообщить УЕФА о своем нежелании или невозможности принимать матч на своей площадке.

Такой опцией воспользовались 5 из 32 участников данной стадии — «Кайрат» и «Актобе» (оба — Казахстан), «Добовец» (Словения), «Приштина» (Косово) и «Ховокубо» (Нидерланды). Данные команды свои игры проведут в гостях. Стоит отметить, что встречи данной стадии пройдут без зрителей.

Напомним, что «Кайрат» и «Актобе» при жеребьевке будут помещены в число сеяных команд группы 3. Потенциальными соперниками казахстанцев являются «ВитЭн» (Беларусь), «Хоэнштайн-Эрнстталь» (Германия), «Шкупи» (Македония) и АЕК (Греция).