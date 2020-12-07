Сборная Беларуси по мини-футболу отправилась на отборочный матч чемпионата Европы
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
Под руководством главного тренера белорусской команды Александра Савинцева готовились:
вратари — Евгений Змысля, Александр Лукша, Андрей Чурилин;.
полевые игроки — Максим Батурин, Олег Горбенко, Антон Гусаков, Максим Евдокимов, Павел Книга, Артем Козел, Денис Колб, Сергей Крыкун, Антон Матвеенко, Юрий Рабыко, Павел Раговик, Владислав Селюк, Дмитрий Рябцев, Сергей Силивончик, Евгений Чернейко.
Белорусская сборная тренировалась с 3 декабря на
В 5-й группе также выступят сборные Венгрии и Казахстана, которые 9 декабря встретятся в