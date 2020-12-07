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19:05 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по мини-футболу отправилась на отборочный матч чемпионата Европы

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу отправилась в израильский Ришон-ле-Цион на стартовый отборочный матч чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Под руководством главного тренера белорусской команды Александра Савинцева готовились:

вратари — Евгений Змысля, Александр Лукша, Андрей Чурилин;.

полевые игроки — Максим Батурин, Олег Горбенко, Антон Гусаков, Максим Евдокимов, Павел Книга, Артем Козел, Денис Колб, Сергей Крыкун, Антон Матвеенко, Юрий Рабыко, Павел Раговик, Владислав Селюк, Дмитрий Рябцев, Сергей Силивончик, Евгений Чернейко.

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Белорусская сборная тренировалась с 3 декабря на спортивно-оздоровительной базе федерации профсоюзов в Ратомке. Завтра белорусы проведут стартовый поединок в 5-й квалификационной группе с командой Израиля. Два года назад эти соперники встречались в товарищеских матчах в Беларуси и оба раза победили хозяева: в Лиде — 7:1 и Борисове — 3:1. Арбитрами завтрашнего матча будут Петар Радойчич (Сербия), Деян Веселич (Словения), резервный рефери — Идан Беренстайн (Израиль).

В 5-й группе также выступят сборные Венгрии и Казахстана, которые 9 декабря встретятся в Нур-Султане. В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявшие вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.

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