Сборная Казахстана понесла потери перед матчем квалификации футзального Евро
Сборная Казахстана по футзалу потеряла несколько игроков перед матчем квалификации Евро-2022 против Венгрии, сообщается на сайте КФФ.
Сборная Казахстана по футзалу потеряла несколько игроков перед матчем квалификации Евро-2022 против Венгрии, сообщается на сайте КФФ.
«В число потерь попал форвард Тайнан Рего, чей приезд сорвался
Ранее выбыли из строя и пока устраняют травмы защитник Кайрат Иманалин и нападающий Леонардо Мендонка, — говорится в сообщении федерации.
Напомним, матч состоится 9 декабря в