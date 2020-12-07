Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Ахмат
20
Футбол. Зарубежный
6.12
Алавес
Реал Сосьедад
00
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
20:03 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана понесла потери перед матчем квалификации футзального Евро

Сборная Казахстана по футзалу потеряла несколько игроков перед матчем квалификации Евро-2022 против Венгрии, сообщается на сайте КФФ.

Наверх

«В число потерь попал форвард Тайнан Рего, чей приезд сорвался из-за повреждения, полученного в недавнем матче за португальский «Спортинг».

Ранее выбыли из строя и пока устраняют травмы защитник Кайрат Иманалин и нападающий Леонардо Мендонка, — говорится в сообщении федерации.

Напомним, матч состоится 9 декабря в Нур-Султане.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Сборная России по футболу узнала соперников по отбору на ЧМ
Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ»
Геннадий Орлов: Что ж ты, Дриусси, три года молчал?
Российские клубы прощаются с ЛЧ: Топ-5 ставок на игры еврокубков
Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок Первого канала
«Все кончено»: агент — о будущем Погба в «Манчестер Юнайтед»
Илья Авербух: Не верю, что Иоланда Чен сказала такое о Загитовой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь