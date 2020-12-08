Белорусы победно стартовали в квалификации ЧЕ по мини-футболу
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
Сегодня в
В 5-й группе также выступят сборные Венгрии и Казахстана, которые 9 декабря встретятся в
В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявшие вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.