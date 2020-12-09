Сборная Казахстана по футзалу разгромила соперника в первом матче отбора на Евро-2022
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Команда в
Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в отборочном цикле Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Кака в
Этот матч стал для сборной Казахстана не только первым в отборочном турнире, но и последним в этом году. Следующую встречу команда проведет 28 января 2021 года на выезде против Израиля.
Отметим, что впервые в истории отборочные матчи пройдут по формуле «дома — в гостях». Команды сыграют по три матча на своей площадке и столько же — на выезде. При этом сборная Казахстана впервые проводила домашнюю встречу не в Алматы.
Путевки на чемпионат Европы получат победители восьми групп и шесть лучших вторых мест. В четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку.
Финальная часть турнира пройдет в Нидерландах (Амстердам и Гронинген). Казахстан также претендовал на проведение Евро-2022.