«Витэн» сыграет с «Кайратом» в 1/16 финала Лиги чемпионов по мини-футболу

Чемпион Беларуси оршанский «Витэн» в борьбе за выход в 1/8 финала главного континентального турнира в середине января 2021 года примет на своей площадке «Кайрат» из Алматы.

Лучший казахстанский клуб является 17-кратным участником главного континентального турнира, который он выигрывал в 2013 и 2015 годах.

В поединке первого квалификационного раунда ЛЧ чемпионы Беларуси разгромили в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» болгарский клуб «Черно море» со счетом 7:0. Четыре гола в этой встрече забил Артем Козел, дубль в активе Евгения Перемитина, один мяч забил Павел Раговик.

Еще один казахстанский клуб «Актобе», который тренирует белорусский специалист Виктор Тарчило, в 1/16 финала сыграет у себя дома с греческим АЕКом из Афин.