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20:08 (мск), источник: БЕЛТА

«Витэн» сыграет с «Кайратом» в 1/16 финала Лиги чемпионов по мини-футболу

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала розыгрыша Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Чемпион Беларуси оршанский «Витэн» в борьбе за выход в 1/8 финала главного континентального турнира в середине января 2021 года примет на своей площадке «Кайрат» из Алматы.

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Лучший казахстанский клуб является 17-кратным участником главного континентального турнира, который он выигрывал в 2013 и 2015 годах.

В поединке первого квалификационного раунда ЛЧ чемпионы Беларуси разгромили в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» болгарский клуб «Черно море» со счетом 7:0. Четыре гола в этой встрече забил Артем Козел, дубль в активе Евгения Перемитина, один мяч забил Павел Раговик.

Еще один казахстанский клуб «Актобе», который тренирует белорусский специалист Виктор Тарчило, в 1/16 финала сыграет у себя дома с греческим АЕКом из Афин.

Поединки 1/8 финала должны состояться 16—21 февраля 2021 года.

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