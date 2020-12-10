Сборная Казахстана по футзалу узнала потенциальных соперников по ЧМ-2021

В финальной части мундиаля сыграют 24 национальные команды, из которых на сегодняшний день квалифицировались 15 команд, в том числе и сборная Казахстана.

На днях 15-ю путевку завоевала Сербия, переигравшая в стыковых матчах Финляндию — 1:0 и 5:5.

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Итак, потенциальные соперники сборной Казахстана на ЧМ-2020:

1. Литва;

2. Соломоновы острова;

3. Россия;

4. Португалия;

5. Испания;

6. Марокко;

7. Египет;

8. Ангола;

9. Бразилия;

10. Аргентина;

11. Парагвай;

12. Венесуэла;

13. Чехия;

14. Сербия.