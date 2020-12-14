«Витэн» одержал 11-ю победу подряд в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу

Голевой дубль в этой встрече оформил Антон Гусаков, по одному мячу в свой актив записали Андрей Головнев, Олег Еремин, Артем Козел и Владимир Пискун. Проигравшие смогли ответить только голом Ивана Новского. Идущий четвертым гомельский БЧ также на выезде уверенно обыграл «Минск» — 4:1. Еще один столичный клуб «Охрана-Динамо» победил на своей площадке гостей из светлогорского ЦКК с результатом 4:2.