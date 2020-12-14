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14:02 (мск), источник: БЕЛТА

«Витэн» одержал 11-ю победу подряд в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского «Витэна» продолжают идти без потерь в матчах 32-го первенства Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Свою 11-ю викторию кряду действующие чемпионы страны одержали в Минске, разгромив команду «Динамо-БНТУ» в перенесенном матче десятого тура со счетом 7:1.

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Голевой дубль в этой встрече оформил Антон Гусаков, по одному мячу в свой актив записали Андрей Головнев, Олег Еремин, Артем Козел и Владимир Пискун. Проигравшие смогли ответить только голом Ивана Новского. Идущий четвертым гомельский БЧ также на выезде уверенно обыграл «Минск» — 4:1. Еще один столичный клуб «Охрана-Динамо» победил на своей площадке гостей из светлогорского ЦКК с результатом 4:2.

Сегодня вечером состоится центральный поединок десятого тура — гомельский ВРЗ примет на своей площадке минскую «Столицу».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Витэн» — 33 очка (11 матчей), «Столица» — 27 (10), ВРЗ (Гомель) — 25 (10), БЧ — 24 (11). Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), на лицевом счету которого 14 забитых мячей.

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