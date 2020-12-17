Легендарная медведица принесла удачу победителю Кубка России

Хозяева обыграли действующего чемпиона страны и лидера нового сезона клуб КПРФ со счетом 4:2. Уже после первого тайма норильчане вели 4:0, и в дальнейшем не упустили своего преимущества. Все четыре гола забил бразильский легионер хозяев Родригиньо. А в концовке, когда гости усилили давление на ворота, отлично сыграл вратарь «Норникеля» Иван Поддубный.

Эта победа стала знаковой, так как «Норникель» впервые играл домашний матч в новом спорткомплексе «Айка», который во многом изменит теперь спортивную жизнь города. Назван он был в честь легендарной медведицы.

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Самая известная история со «спортивными» медведями — это когда оргкомитет «Олимпиады-80» поставил на всенародное голосование, кто станет символом Игр в Москве. И получил в ответ тысячи рисунков, лучшим из которых оказалось изображение того самого олимпийского Мишки за авторством книжного иллюстратора Виктора Чижикова. Мишка давно улетел на церемонии закрытия Игр, но с этим символом знакомы даже те, кто в 1980-м году еще не родился.

История медведицы Айки тоже легендарная. В середине 1970-х новорожденную Айку удочерил знаменитый режиссер Юрий Ледин. Она стала героиней документального фильма, который с огромным успехом целый год шел в кинотеатрах. Айка жила прямо на балконе квартиры режиссера в Норильске, играла с его дочкой и гуляла на поводке по городу. Когда в Норильске заканчивалось строительство нового спорткомплекса, компания «Норникель» предложила жителям выбрать ему имя. И большинство проголосовало за «Айку» — в честь медведицы. Так своё имя получил новый дом мини-футбольного клуба «Норникель», который, к слову, выиграл в этом году Кубок России.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44955a6ddf01257e1661" data-vnd="44955a6ddf01257e1661" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44955a6ddf01257e1661" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Значимость нового спорткомплекса отметил полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. «Без преувеличения можно сказать, что открытие нового спортивного объекта для жителей Норильска стало большим и долгожданным событием. Норильчане получили современный и востребованный комплекс. Благодарю всех, кто проектировал и строил “Айку”. Благодарен и компании “Норникель” за значимый подарок городу. Поддержка массового спорта — это инвестиции не только в спортивное будущее Норильска, но и в здоровье нации в целом», — говорится в приветствии.

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«Айка» создавалась как центр притяжения для жителей. Под крышей трехэтажного комплекса общей площадью более 10 тысяч кв. метров можно играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон и другие игровые виды, сходить в тренажерный зал и кафе. Всего компания «Норникель» вложила в его строительство около 3,6 миллиарда рублей. «Занятия спортом не только поднимают настроение и формируют здоровье, что особенно значимо в период пандемии, но и учат достигать поставленных целей, работать над собой, а значит менять свою жизнь к лучшему. Важно, чтобы спорт по-настоящему стал нормой жизни, поэтому создание возможностей для развития массового спорта было и остаётся приоритетом компании», — подчеркнул президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Мини-футбол сейчас набирает популярность в мире и даже вошел в программу юношеских Олимпийских игр. Россия тоже в тренде: АМРФ и компания «Норникель» совместно реализуют комплексную программу развития «Мини-футбол — в школу. Регион Заполярье». В городах, где работают предприятия компании, программа охватывает более 100 школ и 10 тысяч детей. Отметим, что развитие школьного спорта — один из приоритетов Стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года, которая была утверждена в ноябре этого года.

В конце концов, пандемия ведь рано или поздно отступит. А благодаря таким комплексам, как «Айка», дети из Заполярья получат равные возможности со своими сверстниками из регионов с более комфортным климатом. Далеко не везде ведь можно круглый год играть в футбол на улице, Россия — не Бразилия. И мини-футбол в плане сочетания доступности и увлекательности — уникальный вид спорта.