Легендарная медведица принесла удачу победителю Кубка России

Хозяева обыграли действующего чемпиона страны и лидера нового сезона клуб КПРФ со счетом 4:2. Уже после первого тайма норильчане вели 4:0, и в дальнейшем не упустили своего преимущества. Все четыре гола забил бразильский легионер хозяев Родригиньо. А в концовке, когда гости усилили давление на ворота, отлично сыграл вратарь «Норникеля» Иван Поддубный.
Эта победа стала знаковой, так как «Норникель» впервые играл домашний матч в новом спорткомплексе «Айка», который во многом изменит теперь спортивную жизнь города. Назван он был в честь легендарной медведицы.
Самая известная история со «спортивными» медведями — это когда оргкомитет «Олимпиады-80» поставил на всенародное голосование, кто станет символом Игр в Москве. И получил в ответ тысячи рисунков, лучшим из которых оказалось изображение того самого олимпийского Мишки за авторством книжного иллюстратора Виктора Чижикова. Мишка давно улетел на церемонии закрытия Игр, но с этим символом знакомы даже те, кто в 1980-м году еще не родился.
История медведицы Айки тоже легендарная. В середине 1970-х новорожденную Айку удочерил знаменитый режиссер Юрий Ледин. Она стала героиней документального фильма, который с огромным успехом целый год шел в кинотеатрах. Айка жила прямо на балконе квартиры режиссера в Норильске, играла с его дочкой и гуляла на поводке по городу. Когда в Норильске заканчивалось строительство нового спорткомплекса, компания «Норникель» предложила жителям выбрать ему имя. И большинство проголосовало за «Айку» — в честь медведицы. Так своё имя получил новый дом
Значимость нового спорткомплекса отметил полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. «Без преувеличения можно сказать, что открытие нового спортивного объекта для жителей Норильска стало большим и долгожданным событием. Норильчане получили современный и востребованный комплекс. Благодарю всех, кто проектировал и строил “Айку”. Благодарен и компании “Норникель” за значимый подарок городу. Поддержка массового спорта — это инвестиции не только в спортивное будущее Норильска, но и в здоровье нации в целом», — говорится в приветствии.
«Айка» создавалась как центр притяжения для жителей. Под крышей трехэтажного комплекса общей площадью более 10 тысяч кв. метров можно играть в
В конце концов, пандемия ведь рано или поздно отступит. А благодаря таким комплексам, как «Айка», дети из Заполярья получат равные возможности со своими сверстниками из регионов с более комфортным климатом. Далеко не везде ведь можно круглый год играть в футбол на улице, Россия — не Бразилия. И
Юлия Иванова