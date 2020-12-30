Определены пары полуфинала Кубка Беларуси по мини-футболу

В обоих полуфинальных поединках на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» 8 января 2021 года сойдутся минские и гомельские команды. В первом полуфинале «Столица» сыграет с гомельским клубом БЧ. Этот матч станет своеобразным повторением финального поединка прошлого турнира, в котором победы добились гомельчане (1:0). Во втором полуфинале нынешних состязаний минский клуб «Охрана-Динамо» будет соперничать с ВРЗ.