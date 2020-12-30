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30 декабря, источник: БЕЛТА

Определены пары полуфинала Кубка Беларуси по мини-футболу

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка «Финала четырех» 30-го розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В обоих полуфинальных поединках на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» 8 января 2021 года сойдутся минские и гомельские команды. В первом полуфинале «Столица» сыграет с гомельским клубом БЧ. Этот матч станет своеобразным повторением финального поединка прошлого турнира, в котором победы добились гомельчане (1:0). Во втором полуфинале нынешних состязаний минский клуб «Охрана-Динамо» будет соперничать с ВРЗ.

Победители полуфинальных встреч 9 января разыграют главный трофей юбилейного кубкового розыгрыша. Больше всех Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский «Дорожник», у которого семь трофеев. Из нынешних участников решающего этапа БЧ дважды брал Кубок (2014, 2019), в активе «Столицы» одна виктория (2015).

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