Спортсмены ВРЗ впервые завоевали Кубок Беларуси по мини-футболу

В финальном поединке 31-го кубкового розыгрыша гомельчане на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» в серии послематчевых пенальти одолели минскую «Столицу» — 4:3.

В основное и дополнительное время соперники сыграли вничью — 2:2, а в серии пенальти удача была на стороне гомельской команды. В ближайшую субботу финалисты Кубка встретятся в Гомеле в очередном поединке национального первенства.

В полуфиналах нынешнего кубкового турнира «Столица» одолела в серии послематчевых пенальти гомельский БЧ — 5:3 (основное и дополнительное время — 2:2), а ВРЗ разгромил минский клуб «Охрана-Динамо» с результатом 8:2.

В финале прошлого турнира БЧ переиграл «Столицу» с минимальным преимуществом — 1:0.