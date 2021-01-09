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9 января, источник: БЕЛТА

Спортсмены ВРЗ впервые завоевали Кубок Беларуси по мини-футболу

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены гомельского ВРЗ впервые стали обладателями Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В финальном поединке 31-го кубкового розыгрыша гомельчане на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» в серии послематчевых пенальти одолели минскую «Столицу» — 4:3.

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В основное и дополнительное время соперники сыграли вничью — 2:2, а в серии пенальти удача была на стороне гомельской команды. В ближайшую субботу финалисты Кубка встретятся в Гомеле в очередном поединке национального первенства.

В полуфиналах нынешнего кубкового турнира «Столица» одолела в серии послематчевых пенальти гомельский БЧ — 5:3 (основное и дополнительное время — 2:2), а ВРЗ разгромил минский клуб «Охрана-Динамо» с результатом 8:2.

В финале прошлого турнира БЧ переиграл «Столицу» с минимальным преимуществом — 1:0.

Больше всех Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский «Дорожник», в активе которого семь трофеев. Из нынешних участников решающего этапа БЧ дважды брал Кубок (2014, 2019), в активе «Столицы» одна виктория (2015).

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