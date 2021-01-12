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15:22 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий футзального «Кайрата» номинирован на звание лучшего игрока в мире

Его одноклубник претендует на звание лучшего голкипера.

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Оргкомитет авторитетной премии Futsalplanet Awards 2020 назвал претендентов на звание «Лучшего игрока мира», сообщает корреспондент Vesti.kz.

В число номинантов вошел нападающий алматинского «Кайрата» и сборной Бразилии Гадейя.
Также среди претендентов есть бывший игрок алматинского клуба Хоссейн Тайеби. Иранец покинул «Кайрат» весной 2020 года и перешел в португальскую «Бенфику».

Добавим, что Казахстан номинирован на звание лучшей футзальной сборной мира, а голкипер «Кайрата» Игита претендует на звание лучшего вратаря. Ранее он эту награду получал в 2015, 2016, 2018 и 2019 годах.

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