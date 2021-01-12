Нападающий футзального «Кайрата» номинирован на звание лучшего игрока в мире

В число номинантов вошел нападающий алматинского «Кайрата» и сборной Бразилии Гадейя. Также среди претендентов есть бывший игрок алматинского клуба Хоссейн Тайеби. Иранец покинул «Кайрат» весной 2020 года и перешел в португальскую «Бенфику».

Добавим, что Казахстан номинирован на звание лучшей футзальной сборной мира, а голкипер «Кайрата» Игита претендует на звание лучшего вратаря. Ранее он эту награду получал в 2015, 2016, 2018 и 2019 годах.