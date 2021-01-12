Нападающий футзального «Кайрата» номинирован на звание лучшего игрока в мире
Его одноклубник претендует на звание лучшего голкипера.
Его одноклубник претендует на звание лучшего голкипера.
Оргкомитет авторитетной премии Futsalplanet Awards 2020 назвал претендентов на звание «Лучшего игрока мира», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В число номинантов вошел нападающий алматинского «Кайрата» и сборной Бразилии Гадейя.
Также среди претендентов есть бывший игрок алматинского клуба Хоссейн Тайеби. Иранец покинул «Кайрат» весной 2020 года и перешел в португальскую «Бенфику».
Добавим, что Казахстан номинирован на звание лучшей футзальной сборной мира, а голкипер «Кайрата» Игита претендует на звание лучшего вратаря. Ранее он эту награду получал в 2015, 2016, 2018 и 2019 годах.