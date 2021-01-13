Футзальный «Кайрат» лишился трех лидеров перед матчем Лиги чемпионов
Победитель будет выявлен по итогам одной игры.
Победитель будет выявлен по итогам одной игры.
Игроки АФК «Кайрат» Эдсон, Фернандиньо и Гадейя сдали положительный тест на коронавирус в преддверии Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, сообщает
Отмечается, что все трое останутся в Алматы и не смогут помочь казахстанской команде в выездном матче с белорусским «ВитЭном». Остальные сотрудники и игроки получили отрицательный результат тестирования и готовятся к предстоящему матчу ЛЧ. Сегодня, 13 января, команда прибыла в Беларусь.
Судьба путевки в 1/8 финала ЛЧ решится по итогам одного матча, который кайратовцы сыграют 16 января. Начало встречи — в 17:00 по времени