Футзальный «Кайрат» лишился трех лидеров перед матчем Лиги чемпионов

Игроки АФК «Кайрат» Эдсон, Фернандиньо и Гадейя сдали положительный тест на коронавирус в преддверии Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, сообщает пресс-служба алматинского клуба.

Отмечается, что все трое останутся в Алматы и не смогут помочь казахстанской команде в выездном матче с белорусским «ВитЭном». Остальные сотрудники и игроки получили отрицательный результат тестирования и готовятся к предстоящему матчу ЛЧ. Сегодня, 13 января, команда прибыла в Беларусь.