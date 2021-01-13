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16:29 (мск), источник: Vesti.kz

Футзальный «Кайрат» лишился трех лидеров перед матчем Лиги чемпионов

Победитель будет выявлен по итогам одной игры.

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Игроки АФК «Кайрат» Эдсон, Фернандиньо и Гадейя сдали положительный тест на коронавирус в преддверии Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, сообщает пресс-служба алматинского клуба.

Отмечается, что все трое останутся в Алматы и не смогут помочь казахстанской команде в выездном матче с белорусским «ВитЭном». Остальные сотрудники и игроки получили отрицательный результат тестирования и готовятся к предстоящему матчу ЛЧ. Сегодня, 13 января, команда прибыла в Беларусь.

Судьба путевки в 1/8 финала ЛЧ решится по итогам одного матча, который кайратовцы сыграют 16 января. Начало встречи — в 17:00 по времени Нур-Султана.

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