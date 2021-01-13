Футзальный «Кайрат» объявил о переходе известного игрока перед матчем в Лиге чемпионов

Отмечается, что 34-летний игрок уже выступал за эту команду, в 2015-м году Умберто был одним из главных творцов успеха «Кайрата» на международной арене. Во многом благодаря усилиям бразильца казахстанский клуб в том сезоне стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

С мая 2020 года Умберто выступал за французский ACCS Futsal. Кроме того, он успел поиграть в бразильских клубах «Сан Каэтано», «Жарагуа», «Жоинвили», российском «Сибиряке» и испанском «Интере».