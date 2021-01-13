Футзальный «Кайрат» объявил о переходе известного игрока перед матчем в Лиге чемпионов
Бразильский нападающий Франсиско Умберто де Араужо Алвес пополнил ряды чемпиона Казахстана по футзалу АФК «Кайрат», сообщает
Бразильский нападающий Франсиско Умберто де Араужо Алвес пополнил ряды чемпиона Казахстана по футзалу АФК «Кайрат», сообщает
Отмечается, что 34-летний игрок уже выступал за эту команду, в 2015-м году Умберто был одним из главных творцов успеха «Кайрата» на международной арене. Во многом благодаря усилиям бразильца казахстанский клуб в том сезоне стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
С мая 2020 года Умберто выступал за французский ACCS Futsal. Кроме того, он успел поиграть в бразильских клубах «Сан Каэтано», «Жарагуа», «Жоинвили», российском «Сибиряке» и испанском «Интере».
Умберто уже заявлен на ЛЧ сезона-2020/21 за «Кайрат» и сможет помочь команде в выездном матче с витебским клубом «ВитЭн», который состоится 16 января. В то же время алматинцы не смогут рассчитывать на трех ведущих игроков, у которых выявили коронавирус.