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13 января, источник: Vesti.kz

Футзальный «Кайрат» объявил о переходе известного игрока перед матчем в Лиге чемпионов

Бразильский нападающий Франсиско Умберто де Араужо Алвес пополнил ряды чемпиона Казахстана по футзалу АФК «Кайрат», сообщает пресс-служба алматинского клуба.

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Источник: Reuters

Отмечается, что 34-летний игрок уже выступал за эту команду, в 2015-м году Умберто был одним из главных творцов успеха «Кайрата» на международной арене. Во многом благодаря усилиям бразильца казахстанский клуб в том сезоне стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

С мая 2020 года Умберто выступал за французский ACCS Futsal. Кроме того, он успел поиграть в бразильских клубах «Сан Каэтано», «Жарагуа», «Жоинвили», российском «Сибиряке» и испанском «Интере».

Умберто уже заявлен на ЛЧ сезона-2020/21 за «Кайрат» и сможет помочь команде в выездном матче с витебским клубом «ВитЭн», который состоится 16 января. В то же время алматинцы не смогут рассчитывать на трех ведущих игроков, у которых выявили коронавирус.

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