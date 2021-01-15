Капитан сборной Казахстана по футзалу стал играющим тренером

39-летний спортсмен является воспитанником актауского футбола. Его последним клубом был МФК «Жетысу», который недавно был расформирован в связи с сокращением бюджета.

Также Сулейменов выступал за «Актау», «Абылайхан», «КазТрансОйл», Алем, «Актюбрентген» и «Кайрат». В составе алматинского клуба он десять раз выигрывал чемпионат Казахстана, девять раз — Кубок Казахстана и четыре раза — Суперкубок. Является двукратным обладателем Кубка УЕФА (2013, 2015) и бронзовым призером чемпионата Европы-2016.