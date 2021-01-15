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19:03 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан сборной Казахстана по футзалу стал играющим тренером

Он вернулся к себе на родину после расформирования клуба.

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Капитан сборной Казахстана по футзалу Динмухамбет Сулейменов стал играющим тренером МФК «Каспий», сообщается в соцсетях актауского клуба.

39-летний спортсмен является воспитанником актауского футбола. Его последним клубом был МФК «Жетысу», который недавно был расформирован в связи с сокращением бюджета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Сулейменов выступал за «Актау», «Абылайхан», «КазТрансОйл», Алем, «Актюбрентген» и «Кайрат». В составе алматинского клуба он десять раз выигрывал чемпионат Казахстана, девять раз — Кубок Казахстана и четыре раза — Суперкубок. Является двукратным обладателем Кубка УЕФА (2013, 2015) и бронзовым призером чемпионата Европы-2016.

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