«Актобе» вслед за «Кайратом» вышел в 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов
МФК «Актобе» стартовал с победы в Лиге чемпионов по футзалу сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.
МФК «Актобе» стартовал с победы в Лиге чемпионов по футзалу сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче 1/16 финала «красно-белые» на выезде обыграли греческий АЕК со счетом 5:2. При этом на перерыв команды ушли при счете 1:1.
Ранее в 1/8 финала также пробился алматинский «Кайрат», который на выезде обыграл белорусский «ВитЭн» со счетом 5:3.
Соперники «Кайрата» и «Актобе» определятся по итогам жеребьевки. Матчи данной стадии турнира пройдут с 16 по 21 февраля в формате одной встречи.