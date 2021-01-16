«Актобе» вслед за «Кайратом» вышел в 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов

В матче 1/16 финала «красно-белые» на выезде обыграли греческий АЕК со счетом 5:2. При этом на перерыв команды ушли при счете 1:1.

Ранее в 1/8 финала также пробился алматинский «Кайрат», который на выезде обыграл белорусский «ВитЭн» со счетом 5:3.