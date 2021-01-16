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17:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» вслед за «Кайратом» вышел в 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов

МФК «Актобе» стартовал с победы в Лиге чемпионов по футзалу сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В матче 1/16 финала «красно-белые» на выезде обыграли греческий АЕК со счетом 5:2. При этом на перерыв команды ушли при счете 1:1.

Ранее в 1/8 финала также пробился алматинский «Кайрат», который на выезде обыграл белорусский «ВитЭн» со счетом 5:3.

Соперники «Кайрата» и «Актобе» определятся по итогам жеребьевки. Матчи данной стадии турнира пройдут с 16 по 21 февраля в формате одной встречи.

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