Нервы «Кайрата», исторический выход «Актобе», гол Тайнана. Как в футзальной ЛЧ зажигают казахстанцы

Для начала напомним, что формат розыгрыша турнира в этом сезоне был изменен в связи с пандемией. Так были отменены групповые этапы и фактически турнир построен по олимпийской системе. С одной стороны, это шанс, но с другой — всегда есть риск неожиданно вылететь на ранней стадии.

«ВитЭн» 3:5 «Кайрат»

Несмотря на важнейшие потери в составе в лице Гадейи, Эдсона и Фернандиньо, состав «Кайрата» выглядел сильнее по сравнению с представителем белорусского футзала. Уже на 11-й секунде алматинский клуб открыл счет, а по итогам первого тайма вел 3:0. Одним из авторов голов стал бразилец Умберто, вернувшийся в алматинский клуб после продолжительной карьеры в Европе.

Однако во втором тайме игроки «Кайрата» сильно потрепали нервы своему тренеру Пауло Рикардо Кака. «ВитЭн» дважды делал разницу в счете минимальной, но за минуту до финальной сирены хладнокровный Дуглас снял все вопросы.

«Кайрат» предсказуемо идет дальше, но, как и предупреждал ранее Кака, у его команды по-прежнему есть изъяны. Соперник более высокого уровня способен создать еще более ощутимые проблемы «Кайрату», если в ближайший месяц команда не поработает над ошибками.

АЕК 2:5 «Актобе»

Западно-казахстанский клуб вышел в Лигу чемпионов при довольно спорных обстоятельствах (прошлый чемпионат был досрочно завершен, «Актобе» шел на втором месте, но провел больше игр по сравнению с конкурентами), но стоит признать, что у этой команды достаточно квалифицированный состав и тренер для европейских задач.

Отрадно, что значительное влияние на результат «Актобе» оказали местные игроки, в частности, забили Даулетов, Кульбаев и Карагулов. Команда Виктора Тарчило одержала эффектную победу и таким образом футзальный «Актобе» впервые вошел в список 16-ти сильнейших клубов Европы. Дальше клубу будет сложнее, но многое зависит от жеребьевки.

«Спортинг» 12:1 «Гентофте»

Если вы вдруг забыли — в лиссабонском «Спортинге» по-прежнему успешно выступает форвард сборной Казахстана, бывший игрок «Кайрата» Тайнан. Так вот — его нынешний клуб «Спортинг» оказался самым безжалостным на данной стадии турнира, уничтожив датский «Гентофте». Тайнан забил один из мячей, а «Спортинг» продолжил путь к тому, чтобы вновь выиграть главный европейский титул.