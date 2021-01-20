Сборная Казахстана по футзалу огласила состав на второй матч отбора на Евро-2022

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, вызванных на предыгровой
На 28 января запланирован матч со сборной Израиля в рамках квалификации чемпионата Европы-2022 в городе
Подготовительный процесс казахстанской команды стартует 24 января и состоится в Алматы.
Состав сборной Казахстана:
вратари: Леонардо де Мело Виейра Лейте «Игита» («Кайрат»), Нуралем Байдулла («Нур-Султан»);.
полевые игроки: Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Дуглас да Силва Негрейрос «Дуглас Жуниор» (все — «Кайрат»), Азат Валиуллин («Аят»), Кайрат Иманалин («Актобе»), Тайнан да Силва Рего «Тайнан» («Спортинг», Португалия), Леонардо Мендока Да Роса «Лео» («Норильский Никель», Россия), Болат Сарбасов («Атырау»), Турехан Досов («Байтерек»).
Календарь и результаты матчей:
08.12.2020 Израиль — Беларусь 0:3;
С турнирным положением команд в группе 5 можно ознакомиться здесь.