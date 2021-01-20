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13:06 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу огласила состав на второй матч отбора на Евро-2022

На старте была одержана крупная победа.
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Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, вызванных на предыгровой учебно-тренировочный сбор, сообщается на сайте КФФ.

На 28 января запланирован матч со сборной Израиля в рамках квалификации чемпионата Европы-2022 в городе Ришон-ле-Цион.

Подготовительный процесс казахстанской команды стартует 24 января и состоится в Алматы.

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Состав сборной Казахстана:

вратари: Леонардо де Мело Виейра Лейте «Игита» («Кайрат»), Нуралем Байдулла («Нур-Султан»);.

полевые игроки: Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Дуглас да Силва Негрейрос «Дуглас Жуниор» (все — «Кайрат»), Азат Валиуллин («Аят»), Кайрат Иманалин («Актобе»), Тайнан да Силва Рего «Тайнан» («Спортинг», Португалия), Леонардо Мендока Да Роса «Лео» («Норильский Никель», Россия), Болат Сарбасов («Атырау»), Турехан Досов («Байтерек»).

Календарь и результаты матчей:

08.12.2020 Израиль — Беларусь 0:3;
09.12.2020 Казахстан — Венгрия 5:0;
28.01.2021 Израиль — Казахстан;
03.02.2021 Венгрия — Беларусь;
02.03.2021 Казахстан — Беларусь;
03.03.2021 Венгрия — Израиль;
08.03.2021 Беларусь — Казахстан;
10.03.2021 Израиль — Венгрия;
06.04.2021 Венгрия — Казахстан;
06.04.2021 Беларусь — Израиль;
13.04.2021 Казахстан — Израиль;
13.04.2021 Беларусь — Венгрия.

С турнирным положением команд в группе 5 можно ознакомиться здесь.

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