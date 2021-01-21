«Кайрат» и «Актобе» узнали своих соперников по 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов

По ее итогам «Кайрат» получил в соперники румынский «Юнайтед Галац», а «Актобе» сыграет со словенским клубом «Добовец».

Игры пройдут с 16 по 21 февраля. Сильнейший будет определен по итогам одного матча. Победители выйдут в финальный турнир, который с 28 апреля по 3 мая примет Минск.

Все пары 1/8 финала:

«Интер» (Испания) — «Херсон» (Украина);

«Актобе» (Казахстан) — «Добовец» (Словения);

«Кайрат» (Казахстан) — «Юнайтед Галац» (Румыния);

«Олмиссум» (Хорватия) — КПРФ (Россия);

«Бенфика» (Португалия) — «Береттьоуйфалу» (Венгрия);

«Югра» (Россия) — «Витис» (Литва);

«Барселона» (Испания, чемпион) — «Аньер-Вильнев» (Франция);

«Спортинг» (Португалия) — «Хрудим» (Чехия).