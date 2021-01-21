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17:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» и «Актобе» узнали своих соперников по 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, которая разбила клубы на восемь пар.

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По ее итогам «Кайрат» получил в соперники румынский «Юнайтед Галац», а «Актобе» сыграет со словенским клубом «Добовец».

Игры пройдут с 16 по 21 февраля. Сильнейший будет определен по итогам одного матча. Победители выйдут в финальный турнир, который с 28 апреля по 3 мая примет Минск.

Все пары 1/8 финала:

«Интер» (Испания) — «Херсон» (Украина);
«Актобе» (Казахстан) — «Добовец» (Словения);
«Кайрат» (Казахстан) — «Юнайтед Галац» (Румыния);
«Олмиссум» (Хорватия) — КПРФ (Россия);
«Бенфика» (Португалия) — «Береттьоуйфалу» (Венгрия);
«Югра» (Россия) — «Витис» (Литва);
«Барселона» (Испания, чемпион) — «Аньер-Вильнев» (Франция);
«Спортинг» (Португалия) — «Хрудим» (Чехия).

Отметим, что в рамках 1/16 финала «Актобе» на выезде обыграл греческий АЕК со счетом 5:2, а «Кайрат» также в гостях переиграл белорусский «ВитЭн» — 5:3.

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