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26 января, источник: Vesti.kz

Игита из «Кайрата» и сборной Казахстана в пятый раз признан лучшим футзальным вратарем мира

Вратарь алматинского «Кайрата» и сборной Казахстана по футзалу Игита признан лучшим голкипером мира по версии Futsalplanet.com, сообщают Vesti.kz.

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Уроженец Бразилии завоевал этот титул в пятый раз. Он уже выигрывал эту награду в 2015, 2016, 2018 и 2019 годах.

Отметим, что сборная Казахстана также претендовала на звание лучшей национальной команды. Но в этой номинации первое место заняла Бразилия.

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