Игита из «Кайрата» и сборной Казахстана в пятый раз признан лучшим футзальным вратарем мира
Вратарь алматинского «Кайрата» и сборной Казахстана по футзалу Игита признан лучшим голкипером мира по версии Futsalplanet.com, сообщают Vesti.kz.
Вратарь алматинского «Кайрата» и сборной Казахстана по футзалу Игита признан лучшим голкипером мира по версии Futsalplanet.com, сообщают Vesti.kz.
Уроженец Бразилии завоевал этот титул в пятый раз. Он уже выигрывал эту награду в 2015, 2016, 2018 и 2019 годах.
Отметим, что сборная Казахстана также претендовала на звание лучшей национальной команды. Но в этой номинации первое место заняла Бразилия.