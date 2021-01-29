Игрок сборной Казахстана по футзалу нашел новый клуб после несостоявшегося трансфера в Европу

Ранее было объявлено о том, что Кнауб перейдет в немецкую «Фортуну» из Дюссельдорфа, лидирующую в зоне «Запад» Регионаллиги (высший дивизион чемпионата). Однако трансфер не состоялся, так как стороны не успели оформить сделку. При этом не исключается, что по окончании текущего сезона игрок все же уедет в Европу.