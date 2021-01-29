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20:42 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок сборной Казахстана по футзалу нашел новый клуб после несостоявшегося трансфера в Европу

Бывший игрок расформированного футзального клуба «Жетысу» Арнольд Кнауб перешел в «Актобе». За «красно-белых» представитель сборной Казахстана будет выступать до конца нынешнего сезона, сообщает BookmakeRReview.kz.

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Источник: futsalua.org

Ранее было объявлено о том, что Кнауб перейдет в немецкую «Фортуну» из Дюссельдорфа, лидирующую в зоне «Запад» Регионаллиги (высший дивизион чемпионата). Однако трансфер не состоялся, так как стороны не успели оформить сделку. При этом не исключается, что по окончании текущего сезона игрок все же уедет в Европу.

В чемпионате Казахстана‑2020/21 Кнауб сыграл 23 матча и забил 14 голов.

Воспитанник карагандинского «Тулпара» сможет принять участие в Лиге чемпионов, так как его предыдущая команда «Жетысу» в турнире не участвовала. Напомним, свой следующий матч в рамках 1/8 финала ЛЧ «Актобе» проведет со словенским МФК «Добовец» 18 февраля в Алматы.

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