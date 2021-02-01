Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» из-за ковида сыграет матч Лиги чемпионов в Подмосковье

«Матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится на тренировочной базе и резервной площадке в Люберцах (Московская область)», — сказал собеседник агентства, добавив, что это связано с пандемией коронавируса. «Руководство приняло решение не подвергать риску команду при перелетах и смене регионов и пока проводить матчи там же, где живут и тренируются игроки», — пояснил спикер.

Югорская команда в течение всего сезона играет в Люберцах. 28 января власти Югры разрешили с 1 февраля присутствие болельщиков на трибунах во время соревнований. Трибуны можно заполнять на 25%. Ранее «Газпром-Югра» со счетом 5:2 одержал гостевую победу в матче 1/16 финала Лиги чемпионов против боснийского «Салинеса». В 1/8 финала команда сыграет с командой «Витис» (Литва). Победитель выйдет в финальный турнир, который с 28 апреля по 3 мая примет Минск.

Победителем Лиги чемпионов в 2020 году стала испанская «Барселона». Турнир в данном формате в 2021 году проходит в третий раз. Ранее разыгрывался Кубок УЕФА по мини-футболу, первый турнир прошел в сезоне-2001/02. Российские клубы трижды становились победителями турнира: московское «Динамо» стало лучшим в сезоне-2006/07, в следующем сезоне победила екатеринбургская «ВИЗ-Синара», в сезоне-2015/16 победу одержала команда «Газпром-Югра».