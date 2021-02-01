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17:52 (мск), источник: ТАСС

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» из-за ковида сыграет матч Лиги чемпионов в Подмосковье

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 февраля. /ТАСС/. Российский мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» 20 февраля проведет матч 1/8 финала Лиги чемпионов на тренировочной базе в Люберцах (Московская область) вместо родной площадки в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

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«Матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится на тренировочной базе и резервной площадке в Люберцах (Московская область)», — сказал собеседник агентства, добавив, что это связано с пандемией коронавируса. «Руководство приняло решение не подвергать риску команду при перелетах и смене регионов и пока проводить матчи там же, где живут и тренируются игроки», — пояснил спикер.

Югорская команда в течение всего сезона играет в Люберцах. 28 января власти Югры разрешили с 1 февраля присутствие болельщиков на трибунах во время соревнований. Трибуны можно заполнять на 25%. Ранее «Газпром-Югра» со счетом 5:2 одержал гостевую победу в матче 1/16 финала Лиги чемпионов против боснийского «Салинеса». В 1/8 финала команда сыграет с командой «Витис» (Литва). Победитель выйдет в финальный турнир, который с 28 апреля по 3 мая примет Минск.

Победителем Лиги чемпионов в 2020 году стала испанская «Барселона». Турнир в данном формате в 2021 году проходит в третий раз. Ранее разыгрывался Кубок УЕФА по мини-футболу, первый турнир прошел в сезоне-2001/02. Российские клубы трижды становились победителями турнира: московское «Динамо» стало лучшим в сезоне-2006/07, в следующем сезоне победила екатеринбургская «ВИЗ-Синара», в сезоне-2015/16 победу одержала команда «Газпром-Югра».

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 1 февраля зарегистрировано 47 838 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 182 за последние сутки. Умерли 668 человек, 44 573 пациента выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 28 февраля для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 февраля школы, техникумы, колледжи и вузы вернулись к очным занятиям.

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