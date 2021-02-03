Белорусы уступили венграм в квалификации чемпионата Европы по мини-футболу

Сегодня в поединке второго тура 5-й квалификационной группы белорусская команда уступила в Будапеште венграм со счетом 1:2. Белорусы пропустили первый мяч на 5-й минуте первого тайма, в середине второй половины Сергей Силивончик сравнял результат, а за 10 минут до окончания встречи венгры забили победный гол.

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На старте отборочного турнира подопечные Александра Савинцева победили на выезде сборную Израиля с крупным счетом 3:0 (голы забили Юрий Рабыко, Максим Евдокимов, Владислав Селюк). Венгерская команда начала турнир с крупного поражения в Нур-Султане от команды Казахстана — 0:5.

Положение команд: Казахстан — 3 очка (1 матч), Венгрия — 3 (2), Беларусь — 3 (2), Израиль — 0 (1).

Свои следующие матчи белорусы проведут против казахстанцев — 2 марта в гостях и 8 марта дома.