Казахстанский футзальный клуб возглавил один из самых опытных тренеров Бразилии

У мини‑футбольного клуба «Аят» новый главный тренер. Им стал опытный бразилец Дос Сантос Антонио Вагнер, также известный как Кабеса, сообщает bookmakeRReview.

На этом посту он заменил Василия Смолина, который исполнял обязанности главного тренера после ухода российского специалиста Александра Соколова.

Предыдущий тренерский штаб не уходит, а продолжит работать с новым рулевым.

Отмечается, что на родине Кабеса известен как сильный детский тренер. Многие отзываются о нем как об одном из лучших специалистов по работе с юными игроками в Бразилии. Опыт работы со взрослыми коллективами у бразильца тоже есть, поэтому переживать за клуб из Рудного не стоит.

Судя по тому, какой выбор сделал «Аят», команда всерьез нацелилась на развитие местных талантов и действительно думает о своем будущем.

Учитывая предыдущий опыт Кабесы, не исключено, что он также будет обучать и консультировать местных тренеров детско‑юношеских команд.