Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
3.02
Сент-Этьен
Нант
11
Футбол. Зарубежный
3.02
ПСЖ
Ним
30
Футбол. Зарубежный
3.02
Монако
Ницца
21
Футбол. Зарубежный
3.02
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
01
Футбол. Зарубежный
3.02
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
13
Все события
Фоторепортажи
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
16:02 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футзальный клуб возглавил один из самых опытных тренеров Бразилии

Предыдущий тренерский штаб продолжит свою работу.

Наверх

У мини‑футбольного клуба «Аят» новый главный тренер. Им стал опытный бразилец Дос Сантос Антонио Вагнер, также известный как Кабеса, сообщает bookmakeRReview.

Читайте также
Сенсация? Футзальный «Атырау» на первом месте завершил первый круг чемпионата Казахстана

На этом посту он заменил Василия Смолина, который исполнял обязанности главного тренера после ухода российского специалиста Александра Соколова.

Предыдущий тренерский штаб не уходит, а продолжит работать с новым рулевым.

Отмечается, что на родине Кабеса известен как сильный детский тренер. Многие отзываются о нем как об одном из лучших специалистов по работе с юными игроками в Бразилии. Опыт работы со взрослыми коллективами у бразильца тоже есть, поэтому переживать за клуб из Рудного не стоит.

Судя по тому, какой выбор сделал «Аят», команда всерьез нацелилась на развитие местных талантов и действительно думает о своем будущем.

Учитывая предыдущий опыт Кабесы, не исключено, что он также будет обучать и консультировать местных тренеров детско‑юношеских команд.

Напомним, что «Аят» идет на четвертом месте из девяти в чемпионате Казахстана, набрав 34 очка в 23 матчах.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Главный тренер «Барселоны» оценил шансы на уход Месси из клуба
Тренер «Фиорентины» остался недоволен формой Кокорина
Российский фигурист лишился медали из-за ошибки судей
Роналду закончит в «Юве»? Клуб хочет продлить контракт с выгодой
«Команды нет, сборов нет». «Тамбов» хотят спасти, а будет провал
5 топовых видов спорта, которые выделят вас из толпы
Winline покажет матчи «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь