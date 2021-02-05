Сборная Казахстана по футзалу вошла в топ-4 рейтинга УЕФА

Сборная Казахстана по футзалу вышла на четвертое место в официальном рейтинге УЕФА, передает zakon.kz со ссылкой на prosports.kz.

В обновленном рейтинге сборных УЕФА команда Португалии с первого места опустилась на третье. В топ-3 сейчас входят Испания, Россия и Португалия.