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12:25 (мск), источник: Sport.Zakon.kz

Сборная Казахстана по футзалу вошла в топ-4 рейтинга УЕФА

Подобного успеха сборная добилась благодаря успешному старту в отборе на Евро-2022.

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Источник: Sport.Zakon.kz

Сборная Казахстана по футзалу вышла на четвертое место в официальном рейтинге УЕФА, передает zakon.kz со ссылкой на prosports.kz.

В обновленном рейтинге сборных УЕФА команда Португалии с первого места опустилась на третье. В топ-3 сейчас входят Испания, Россия и Португалия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рейтинг сборных УЕФА по футзалу:

1. Испания — 2229,843;.

2. Россия — 2115,118;.

3. Португалия — 209,246;.

4. Казахстан — 2097,180;.

5. Азербайджан — 2018,718.

Подобного успеха сборная добилась благодаря успешному старту в отборе на Евро-2022. Казахстанцы разгромили Венгрию (5:0).

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