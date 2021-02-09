ВРЗ вышел на 2-е место в чемпионате Беларуси по мини-футболу
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по
Сегодня в заключительном матче 13-го тура обладатели Кубка страны обыграли в Гомеле гостей из минского «Динамо-БНТУ» с результатом 3:1.
Ранее лидеры турнира спортсмены оршанского «Витэна» одержали 13-ю победу подряд, одолев на выезде минский «Дорожник» со счетом 3:2. Результаты остальных игр: «Минск» — «Столица» (Минск) — 3:7, БЧ (Гомель) — ЦКК (Светлогорск) — 6:6, «УВД-Динамо» (Гродно) — «Борисов-900» — 1:3, «Охрана-Динамо» (Минск) — «Лида» — 7:0.
Положение в лидирующей группе после 13 туров: «Витэн» — 39 очков, ВРЗ — 34, «Столица» — 33, БЧ — 28.
Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), на лицевом счету которого 20 забитых мячей.
Матчи 14-го тура пройдут 13 и 14 февраля.