«Кайрат» забил шесть голов и вышел в финальную стадию Лиги чемпионов по футзалу
Алматинский клуб участвует в турнире в рекордный 17-й раз.
Алматинский клуб участвует в турнире в рекордный 17-й раз.
Алматинский «Кайрат» вышел в финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках 1/8 финала команда Кака принимала дебютанта турнира — румынский «Юнайтед Галац». Встреча прошла в Алматы на паркете СК «Нур-Аман» и завершилась победой хозяев — 6:1.
Счет в матче на четвертой минуте открыл Ранжел. Спустя семь минут Савио удвоил преимущество команды.
После перерыва «Кайрат» забил еще три мяча в ворота соперника — отличились Фернандиньо (23-я), Эдсон (28-я) и Чингиз Есенаманов (33-я). Гол престижа у гостей забил Крэчюн (38-я). Ну, а точку в матче поставил игрок алматинской команды Биржан Оразов (39-я).
Напомним, что другой казахстанский клуб — «Актобе» на стадии 1/8 финала — проиграл словенской команде «Добовец» (1:2) и выбыл из дальнейшей борьбы.
Финальную стадию Лиги чемпионов с 28 апреля по 3 мая примет «Минск Арена». Четыре пары будут составлены по рейтингу коэффициентов.
В прошлом сезоне трехкратным обладателем трофея стала «Барса», которая уже вышла в финальную стадию. «Кайрат», который участвует в турнире в рекордный 17-й раз, дважды выигрывал Лигу чемпионов.