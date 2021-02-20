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17:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» забил шесть голов и вышел в финальную стадию Лиги чемпионов по футзалу

Алматинский клуб участвует в турнире в рекордный 17-й раз.

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Алматинский «Кайрат» вышел в финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках 1/8 финала команда Кака принимала дебютанта турнира — румынский «Юнайтед Галац». Встреча прошла в Алматы на паркете СК «Нур-Аман» и завершилась победой хозяев — 6:1.
Счет в матче на четвертой минуте открыл Ранжел. Спустя семь минут Савио удвоил преимущество команды.

После перерыва «Кайрат» забил еще три мяча в ворота соперника — отличились Фернандиньо (23-я), Эдсон (28-я) и Чингиз Есенаманов (33-я). Гол престижа у гостей забил Крэчюн (38-я). Ну, а точку в матче поставил игрок алматинской команды Биржан Оразов (39-я).

Напомним, что другой казахстанский клуб — «Актобе» на стадии 1/8 финала — проиграл словенской команде «Добовец» (1:2) и выбыл из дальнейшей борьбы.

Финальную стадию Лиги чемпионов с 28 апреля по 3 мая примет «Минск Арена». Четыре пары будут составлены по рейтингу коэффициентов.

В прошлом сезоне трехкратным обладателем трофея стала «Барса», которая уже вышла в финальную стадию. «Кайрат», который участвует в турнире в рекордный 17-й раз, дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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