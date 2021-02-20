«Кайрат» забил шесть голов и вышел в финальную стадию Лиги чемпионов по футзалу

Алматинский «Кайрат» вышел в финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках 1/8 финала команда Кака принимала дебютанта турнира — румынский «Юнайтед Галац». Встреча прошла в Алматы на паркете СК «Нур-Аман» и завершилась победой хозяев — 6:1.

Счет в матче на четвертой минуте открыл Ранжел. Спустя семь минут Савио удвоил преимущество команды.

После перерыва «Кайрат» забил еще три мяча в ворота соперника — отличились Фернандиньо (23-я), Эдсон (28-я) и Чингиз Есенаманов (33-я). Гол престижа у гостей забил Крэчюн (38-я). Ну, а точку в матче поставил игрок алматинской команды Биржан Оразов (39-я).

Напомним, что другой казахстанский клуб — «Актобе» на стадии 1/8 финала — проиграл словенской команде «Добовец» (1:2) и выбыл из дальнейшей борьбы.

Финальную стадию Лиги чемпионов с 28 апреля по 3 мая примет «Минск Арена». Четыре пары будут составлены по рейтингу коэффициентов.