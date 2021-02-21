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13:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» сыграет с «Бенфикой» в ¼ финала футзальной Лиги чемпионов

Накануне алматинский клуб вышел в финальную стадию турнира.

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Определился соперник алматинского «Кайрата» по ¼ финала Лиги чемпионов по футзалу, сообщают Vesti.kz. Им стала португальская «Бенфика», победившая со счетом 5:0 «Береттьоуйфалу» из Венгрии.

Напомним, накануне рамках 1/8-й подопечные Кака принимали в Алматы дебютанта турнира — румынский «Юнайтед Галац». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 6:1.

Финальную стадию Лиги чемпионов с 28 апреля по 3 мая примет «Минск Арена».

В прошлом сезоне трехкратным обладателем трофея стала «Барса». «Кайрат» дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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