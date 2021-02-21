«Кайрат» сыграет с «Бенфикой» в ¼ финала футзальной Лиги чемпионов
Накануне алматинский клуб вышел в финальную стадию турнира.
Накануне алматинский клуб вышел в финальную стадию турнира.
Определился соперник алматинского «Кайрата» по ¼ финала Лиги чемпионов по футзалу, сообщают Vesti.kz. Им стала португальская «Бенфика», победившая со счетом 5:0 «Береттьоуйфалу» из Венгрии.
Напомним, накануне рамках 1/8-й подопечные Кака принимали в Алматы дебютанта турнира — румынский «Юнайтед Галац». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 6:1.
Финальную стадию Лиги чемпионов с 28 апреля по 3 мая примет «Минск Арена».
В прошлом сезоне трехкратным обладателем трофея стала «Барса». «Кайрат» дважды выигрывал Лигу чемпионов.