Россия готова принять «Финал восьми» Лиги чемпионов по мини-футболу
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские клубы КПРФ и «Газпром-Югра» готовы принять «Финал восьми» Лиги чемпионов по
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские клубы КПРФ и «Газпром-Югра» готовы принять «Финал восьми» Лиги чемпионов по
В восьмерку сильнейших команд Европы, помимо российских КПРФ и «Газпрома-Югры», пробились испанские «Барселона» и «Интер», португальские «Спортинг» и «Бенфика», словенский «Добовец» и казахстанский «Кайрат». В настоящее время «Финал восьми» Лиги чемпионов планируется провести в Минске с 28 апреля по 3 мая.
«На сегодняшний момент УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] еще не принял решение, идет опрос всех участников “Финала восьми”.
«Информация о других кандидатах проходит в закрытом режиме. УЕФА анализирует все заявки и с учетом коронавирусной истории определяет, в какой стране реалистичнее и лучше провести соревнования. Минск сейчас тоже стоит в разряде городов, которые должны принять финал, но здесь есть еще и политическая ситуация. Это может осложнить проведение турнира в Минске», — добавил собеседник агентства.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) и Международный союз современного пятиборья (UIPM) приняли решения перенести предстоящие чемпионаты мира из Белоруссии.