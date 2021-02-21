Россия готова принять «Финал восьми» Лиги чемпионов по мини-футболу

В восьмерку сильнейших команд Европы, помимо российских КПРФ и «Газпрома-Югры», пробились испанские «Барселона» и «Интер», португальские «Спортинг» и «Бенфика», словенский «Добовец» и казахстанский «Кайрат». В настоящее время «Финал восьми» Лиги чемпионов планируется провести в Минске с 28 апреля по 3 мая.

«На сегодняшний момент УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] еще не принял решение, идет опрос всех участников “Финала восьми”. Из-за пандемии не каждая страна имеет равные возможности проводить соревнования. УЕФА, зная опыт проведения крупных турниров в России, заинтересован в проведении “Финала восьми” на территории России. Оба наших клуба — КПРФ и “Газпром-Югра” — готовы принять турнир, Ассоциация мини-футбола России тоже поддержит это решение», — отметил Алиев.

«Информация о других кандидатах проходит в закрытом режиме. УЕФА анализирует все заявки и с учетом коронавирусной истории определяет, в какой стране реалистичнее и лучше провести соревнования. Минск сейчас тоже стоит в разряде городов, которые должны принять финал, но здесь есть еще и политическая ситуация. Это может осложнить проведение турнира в Минске», — добавил собеседник агентства.