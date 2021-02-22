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13:05 (мск), источник: БЕЛТА

Оршанский «Витэн» победил БЧ в чемпионате Беларуси по мини-футболу

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского «Витэна» одержали 15-ю викторию подряд в матчах 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В гостевом поединке 15-го тура действующие чемпионы страны обыграли в гостях гомельский БЧ с результатом 4:2. По ходу встречи оршанцы дважды уступали хозяевам, но к финальной сирене переломили ход матча и продолжили свою беспроигрышную серию.

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Еще два фаворита турнира также играли на выезде и добились побед с крупным счетом. Гомельский ВРЗ разгромил в Минске «Охрану-Динамо» — 9:2, а в Гродно спортсмены «Столицы» были сильнее местного клуба «УВД-Динамо» — 7:1. В минском дерби «Дорожник» переиграл «Динамо-БНТУ» с результатом 3:1. В игре аутсайдеров «Лида» одолела в гостях «Минск» — 6:5. Матч в Светлогорске между ЦКК и «Борисовом-900» состоится 6 марта.

Положение в лидирующей группе после 15 туров: «Витэн» — 45 очков, ВРЗ — 37, «Столица» — 37, БЧ — 29.

Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 24 гола.

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