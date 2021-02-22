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13:11 (мск), источник: БЕЛТА

Определились все участники финального этапа Лиги чемпионов по мини-футболу

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей 1/8 финала Лиги чемпионов по мини-футболу определились все участники решающего этапа, который весной намечено провести в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующий победитель ЛЧ испанская «Барселона» в четвертьфинале встретится со словенским клубом «Добовец», еще один представитель Испании «Интер Мовистар» сыграет с российской «Югрой», португальский «Спортинг» из Лиссабона будет соперничать с московской командой КПРФ, а еще один клуб из столицы Португалии «Бенфика» поспорит с казахстанским «Кайратом» из Алматы.

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Из восьмерки четвертьфиналистов шесть клубов уже выигрывали главный континентальный турнир по мини-футболу: «Интер Мовистар» является пятикратным триумфатором, у «Барселоны» три победы, по разу Кубок европейских чемпионов завоевывали «Бенфика», «Спортинг», «Югра» и «Кайрат».

Матчи пройдут на площадке «Минск-Арены» с 28 апреля по 3 мая. Белорусская столица должна была принять решающий этап чемпионской Лиги по мини-футболу год назад, но из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен в Барселону. Там в финальном поединке хозяева победили еще одну испанскую команду «Мурсию» — 2:1, а в российском дерби за 3-е место КПРФ одолела «Тюмень» в серии послематчевых пенальти.

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