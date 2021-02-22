Определились все участники финального этапа Лиги чемпионов по мини-футболу

Действующий победитель ЛЧ испанская «Барселона» в четвертьфинале встретится со словенским клубом «Добовец», еще один представитель Испании «Интер Мовистар» сыграет с российской «Югрой», португальский «Спортинг» из Лиссабона будет соперничать с московской командой КПРФ, а еще один клуб из столицы Португалии «Бенфика» поспорит с казахстанским «Кайратом» из Алматы.

Из восьмерки четвертьфиналистов шесть клубов уже выигрывали главный континентальный турнир по мини-футболу: «Интер Мовистар» является пятикратным триумфатором, у «Барселоны» три победы, по разу Кубок европейских чемпионов завоевывали «Бенфика», «Спортинг», «Югра» и «Кайрат».