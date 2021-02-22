Определились все участники финального этапа Лиги чемпионов по мини-футболу
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей 1/8 финала Лиги чемпионов по
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей 1/8 финала Лиги чемпионов по
Действующий победитель ЛЧ испанская «Барселона» в четвертьфинале встретится со словенским клубом «Добовец», еще один представитель Испании «Интер Мовистар» сыграет с российской «Югрой», португальский «Спортинг» из Лиссабона будет соперничать с московской командой КПРФ, а еще один клуб из столицы Португалии «Бенфика» поспорит с казахстанским «Кайратом» из Алматы.
Из восьмерки четвертьфиналистов шесть клубов уже выигрывали главный континентальный турнир по мини-футболу: «Интер Мовистар» является пятикратным триумфатором, у «Барселоны» три победы, по разу Кубок европейских чемпионов завоевывали «Бенфика», «Спортинг», «Югра» и «Кайрат».
Матчи пройдут на площадке «Минск-Арены» с 28 апреля по 3 мая. Белорусская столица должна была принять решающий этап чемпионской Лиги по