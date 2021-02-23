Финал восьми Лиги чемпионов по футзалу перенесли из Беларуси в Хорватию

«Исполнительный комитет УЕФА принял к сведению эпидемиологическое положение в Беларуси, а также принятые там ограничения на путешествия, которые могут помешать ряду команд и официальным лицам принять участие в финальной стадии футзальной Лиги чемпионов УЕФА-2020/21», — говорится в официальном сообщении.