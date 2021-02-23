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21:52 (мск), источник: БЕЛТА

Финал восьми Лиги чемпионов по футзалу перенесли из Беларуси в Хорватию

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал восьми Лиги чемпионов по футзалу перенесли из Беларуси в Хорватию. Матчи решающей стадии турнира пройдут в Загребе. Такая информация содержится на официальном сайте УЕФА.

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«Исполнительный комитет УЕФА принял к сведению эпидемиологическое положение в Беларуси, а также принятые там ограничения на путешествия, которые могут помешать ряду команд и официальным лицам принять участие в финальной стадии футзальной Лиги чемпионов УЕФА-2020/21», — говорится в официальном сообщении.

После консультаций с Белорусской федерацией футбола исполком УЕФА принял решение найти для турнира альтернативное место проведения. Так как Хорватский футбольный союз выразил готовность принять финальную стадию, исполком УЕФА решил назначить Загреб местом проведения турнира, который изначально должен был пройти с 28 апреля по 3 мая в Минске.

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