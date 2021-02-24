Сборная Казахстана по футзалу огласила состав на матчи с Беларусью в рамках отбора на Евро-2022

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, приглашенных на сборы, которые начнутся 25 февраля в Нур-Султане.

Команда проведет подготовку к играм с Беларусью в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года.

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Первый матч команд будет сыгран 2 марта в Нур-Султане, второй — 8 марта в Минске.

Основной состав Казахстана:

вратари: Игита («Кайрат»), Нуралем Байдулла («Нур-Султан»);.

полевые ️игроки: Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Дуглас Жуниор (все — «Кайрат»), Тайнан («Спортинг»), Лео («Норильский никель»), Азат Валиуллин («Аят»), Нурбек Карагулов, Арнольд Кнауб (оба — «Актобе»), Болат Сарбасов («Атырау»), Торехан Досов («Байтерек»).

В резервный состав вошли следующие игроки:

вратарь: Александр Гуров («Аят»);.

полевые игроки: Кайрат Иманалин («Актобе»), Жомарт Токаев («Атырау»), Ринат Торегазин, Тимур Балтабаев, Антон Рындин (все — «Аят»), Мирамбек Бикеев, Виктор Клинов (оба — «Байтерек»), Батырхан Имашев, Бауыржан Нураждаров (оба — «Нур-Султан»).