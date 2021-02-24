Сборная Казахстана по футзалу огласила состав на матчи с Беларусью в рамках отбора на Евро-2022
В течение недели будут сыграны две встречи.
В течение недели будут сыграны две встречи.
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, приглашенных на сборы, которые начнутся 25 февраля в
Команда проведет подготовку к играм с Беларусью в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года.
Первый матч команд будет сыгран 2 марта в
Основной состав Казахстана:
вратари: Игита («Кайрат»), Нуралем Байдулла («Нур-Султан»);.
полевые ️игроки: Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Дуглас Жуниор (все — «Кайрат»), Тайнан («Спортинг»), Лео («Норильский никель»), Азат Валиуллин («Аят»), Нурбек Карагулов, Арнольд Кнауб (оба — «Актобе»), Болат Сарбасов («Атырау»), Торехан Досов («Байтерек»).
В резервный состав вошли следующие игроки:
вратарь: Александр Гуров («Аят»);.
полевые игроки: Кайрат Иманалин («Актобе»), Жомарт Токаев («Атырау»), Ринат Торегазин, Тимур Балтабаев, Антон Рындин (все — «Аят»), Мирамбек Бикеев, Виктор Клинов (оба — «Байтерек»), Батырхан Имашев, Бауыржан Нураждаров (оба — «Нур-Султан»).
Напомним, на старте отбора подопечные Кака в