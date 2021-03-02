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09:08 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь сборной Казахстана и «Кайрата» повторил легендарный «удар скорпиона»

Игита готовится к матчу отбора на Евро.

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Вратарь сборной Казахстана по футзалу и алматинского «Кайрата» Игита повторил трюк своего кумира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На тренировке команды голкипер исполнил легендарный «удар скорпиона» колумбийского вратаря Рене Игиты, который тот выполнил в матче со сборной Англии в 1995 году.

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Добавим, что Игита вместе со сборной готовится к матчу с Беларусью, который пройдет 2 марта в рамках квалификации чемпионата Европы — 2022.

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