Вратарь сборной Казахстана и «Кайрата» повторил легендарный «удар скорпиона»
Игита готовится к матчу отбора на Евро.
Игита готовится к матчу отбора на Евро.
Вратарь сборной Казахстана по футзалу и алматинского «Кайрата» Игита повторил трюк своего кумира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На тренировке команды голкипер исполнил легендарный «удар скорпиона» колумбийского вратаря Рене Игиты, который тот выполнил в матче со сборной Англии в 1995 году.
Добавим, что Игита вместе со сборной готовится к матчу с Беларусью, который пройдет 2 марта в рамках квалификации чемпионата Европы — 2022.