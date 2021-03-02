Вратарь сборной Казахстана и «Кайрата» повторил легендарный «удар скорпиона»

Вратарь сборной Казахстана по футзалу и алматинского «Кайрата» Игита повторил трюк своего кумира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На тренировке команды голкипер исполнил легендарный «удар скорпиона» колумбийского вратаря Рене Игиты, который тот выполнил в матче со сборной Англии в 1995 году.