Сборная Беларуси встретится с Казахстаном в квалификации ЧЕ по мини-футболу
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
В поединке третьего тура 5-й квалификационной группы белорусская команда сыграет в
В стартовом матче белорусы победили на выезде сборную Израиля с крупным счетом 3:0 (голы забили Юрий Рабыко, Максим Евдокимов, Владислав Селюк). Затем подопечные Александра Савинцева уступили в Будапеште венграм со счетом 1:2 (гол у белорусов — Сергей Силивончик). Спортсмены Казахстана пока провели одну встречу, разгромив в
Положение команд: Казахстан — 3 очка (1 матч), Венгрия — 3 (2), Беларусь — 3 (2), Израиль — 0 (1).
В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.