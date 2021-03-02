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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу разгромила Беларусь в матче отбора на Евро-2022

Это вторая победа подряд подопечных Кака.

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Источник: Reuters

Сборная Казахстана по футзалу одержала вторую победу в отборочном цикле Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 2 марта, подопечные Кака в Нур-Султане принимали Беларусь и были сильнее со счетом 5:2.
В составе сборной Казахстана отличились: Чингиз Есенаманов ('3, '22), Биржан Оразов ('9), Лео ('15) и Даурен Турсагулов ('29). Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
Напомним, что в первом матче в группе 5 Казахстан в декабре разгромил Венгрию.
Казахстану осталось провести в отборе еще четыре матча — в гостях у Беларуси 8 марта, в гостях у Венгрии 6 апреля и две дома с Израилем — 9 и 13 апреля.
Оба футзальных матча между Казахстаном и Израилем в рамках Евро-2022 пройдут в Нур-Султане
Отметим, что впервые в истории отборочные матчи проходят по формуле «дома — в гостях». Путевки на чемпионат Европы получат победители восьми групп и шесть лучших вторых мест. В четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку.
Финальная часть турнира пройдет в Нидерландах (Амстердам и Гронинген). Казахстан также претендовал на проведение Евро-2022.

Фото: КФФ©.

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