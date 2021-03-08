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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан стал третьим в рейтинге лучших сборных мира по футзалу

Сорная Казахстана поднялась на третье место в обновленном рейтинге УЕФА по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт КФФ.

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Источник: Reuters

В этом году сборная Казахстана провела одну домашнюю игру — против Беларуси, в которой подопечные Кака одержали уверенную победу со счетом 5:2.

Сегодня состоится ответная встреча с белорусами. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

Рейтинг футзальных сборных УЕФА:

1. Испания — 2247,620 баллов.

2. Россия — 2130,453.

3. Казахстан — 2112,206.

4. Португалия — 2080,694.

5. Азербайджан — 2030,624.

6. Хорватия — 2003,347.

7. Италия — 1990,683.

8. Чехия — 1924, 724.

9. Сербия — 1876,073.

10. Украина — 1861,752.

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