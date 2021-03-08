Казахстан стал третьим в рейтинге лучших сборных мира по футзалу
Сорная Казахстана поднялась на третье место в обновленном рейтинге УЕФА по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт КФФ.
Сорная Казахстана поднялась на третье место в обновленном рейтинге УЕФА по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт КФФ.
В этом году сборная Казахстана провела одну домашнюю игру — против Беларуси, в которой подопечные Кака одержали уверенную победу со счетом 5:2.
Сегодня состоится ответная встреча с белорусами. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.
Рейтинг футзальных сборных УЕФА:
1. Испания — 2247,620 баллов.
2. Россия — 2130,453.
3. Казахстан — 2112,206.
4. Португалия — 2080,694.
5. Азербайджан — 2030,624.
6. Хорватия — 2003,347.
7. Италия — 1990,683.
8. Чехия — 1924, 724.
9. Сербия — 1876,073.
10. Украина — 1861,752.