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21:32 (мск), источник: Vesti.kz

Cборная Казахстана по футзалу одержала третью победу подряд в отборе на Евро-2022

Сборная Казахстана по футзалу одержала третью подряд победу в отборочном цикле Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Кака в Минске сыграли с Беларусью и разгромили соперника со счетом 6:1.

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В составе сборной Казахстана отличились: Даурен Нургожин, ('7-й), Даурен Турсагулов ('17, '36), Тайнан ('22), Дуглас Жуниор ('28), Лео ('32).

Напомним, что в первых двух матчах в группе 5 Казахстан в Нур-Султане разгромил Венгрию и Беларусь.

До конца отбора сборной осталось провести еще три встречи — 6 апреля в гостях у Венгрии и две дома с Израилем — 9 и 13 апреля.

Отборочные матчи проходят по формуле «дома — в гостях» впервые в истории. Путевки на чемпионат Европы получат победители восьми групп и шесть лучших вторых мест. Также в четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку.

Финальная часть Евро-2022 пройдет в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Казахстан также претендовал на ее проведение.

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