Cборная Казахстана по футзалу одержала третью победу подряд в отборе на Евро-2022

В составе сборной Казахстана отличились: Даурен Нургожин, ('7-й), Даурен Турсагулов ('17, '36), Тайнан ('22), Дуглас Жуниор ('28), Лео ('32).

Напомним, что в первых двух матчах в группе 5 Казахстан в Нур-Султане разгромил Венгрию и Беларусь.

До конца отбора сборной осталось провести еще три встречи — 6 апреля в гостях у Венгрии и две дома с Израилем — 9 и 13 апреля.

Отборочные матчи проходят по формуле «дома — в гостях» впервые в истории. Путевки на чемпионат Европы получат победители восьми групп и шесть лучших вторых мест. Также в четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку.