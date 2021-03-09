Белорусы проиграли казахстанцам в квалификации ЧЕ по мини-футболу
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
В домашнем поединке четвертого тура 5-й квалификационной группы белорусы проиграли команде Казахстана со счетом 1:6. Единственный мяч в составе хозяев забил Антон Матвеенко, отличившийся в начале второго тайма. На прошлой неделе эти соперники встречались в
В стартовом матче подопечные Александра Савинцева победили на выезде сборную Израиля с крупным счетом 3:0 (голы забили Юрий Рабыко, Максим Евдокимов, Владислав Селюк), а затем в Будапеште проиграли венграм — 1:2 (гол у белорусов — Сергей Силивончик). Спортсмены Казахстана кроме того, что дважды победили белорусскую дружину, разгромили у себя дома венгров — 5:0.
Положение команд: Казахстан — 9 очков (3 матча), Беларусь — 3 (4), Венгрия — 3 (3), Израиль — 3 (2).
В двух заключительных встречах белорусы примут на своей площадке сборные Израиля (6 апреля) и Венгрии (13 апреля).
В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.