Испанский клуб хочет подписать форварда сборной Казахстана по футзалу и легионера из «Кайрата»
Но у них есть и другие варианты.
Но у них есть и другие варианты.
Один из ведущих испанских футзальных клубов «Эль-Посо» в летнее трансферное окно намерен пригласить в свои ряды нападающего сборной Казахстана Тайнана и бразильского универсала «Кайрата» Гадейю, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Эль-Посо» проявляет предметный интерес к игрокам, но Гадейя и Тайнан будут крайне востребованы на рынке в ближайшее время, поскольку они входят в число лучших игроков мира. У Тайнана, ныне выступающего за португальский «Спортинг», завершается контракт после этого сезона. К нему проявляют интерес множество европейских команд, в том числе из России (там он не будет легионером, поскольку является гражданином Казахстана, то есть входит в число стран ЕАЭС), но «Эль-Посо» пока наиболее настойчив по отношению к игроку. В нынешнем сезоне за «Спортинг» Тайнан забил восемь голов в 14 матчах. Также игрок отличился в недавнем матче сборной Казахстана против Беларуси, который прошел в рамках отбора к Евро-2022.
Что касается Гадейи, его изначальный переход в «Кайрат» был рассчитан на короткий период — один сезон, далее бразилец должен был перейти в «Барселону», но сейчас у каталонцев возникли существенные финансовые трудности, поэтому вариант с «Эль-Посо» становится весьма вероятным.
В чемпионате Казахстана-2020/21 Гадейя сыграл за «Кайрат» 11 матчей и забил восемь мячей.
Также напомним, что в конце апреля «Кайрат» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Бенфики».