Испанский клуб хочет подписать форварда сборной Казахстана по футзалу и легионера из «Кайрата»

«Эль-Посо» проявляет предметный интерес к игрокам, но Гадейя и Тайнан будут крайне востребованы на рынке в ближайшее время, поскольку они входят в число лучших игроков мира. У Тайнана, ныне выступающего за португальский «Спортинг», завершается контракт после этого сезона. К нему проявляют интерес множество европейских команд, в том числе из России (там он не будет легионером, поскольку является гражданином Казахстана, то есть входит в число стран ЕАЭС), но «Эль-Посо» пока наиболее настойчив по отношению к игроку. В нынешнем сезоне за «Спортинг» Тайнан забил восемь голов в 14 матчах. Также игрок отличился в недавнем матче сборной Казахстана против Беларуси, который прошел в рамках отбора к Евро-2022.