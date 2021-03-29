Фавориты чемпионата Беларуси по мини-футболу победили в матчах 19-го тура

Лидер турнира оршанский «Витэн» одержал 19-ю викторию подряд, обыграв на своей площадке «Борисов-900» со счетом 5:2. С таким же результатом идущий вторым гомельский ВРЗ победил в гостях гродненский клуб «УВД-Динамо». Минская «Столица» у себя дома разгромила «Лиду» с «сухим» счетом 8:0. В Гомеле местный БЧ переиграл минскую «Охрану-Динамо» c результатом 4:0. В столичном дерби спортсмены «Минска» одолели «Дорожник» с минимальным перевесом — 3:2. Светлогорский ЦКК на своей площадке взял верх над минским «Динамо-БНТУ» — 5:4.

Положение в группе лидеров после 19 туров: «Витэн» — 57 очков, ВРЗ — 49, «Столица» — 44, БЧ — 38. Внизу турнирной таблицы «УВД-Динамо», у которого всего 8 зачетных баллов. Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 30 мячей.

Сейчас в чемпионате наступил перерыв, связанный с заключительными матчами сборной Беларуси в отборочном турнире чемпионата Европы. Два предстоящих поединка 5-й квалификационной группы подопечные Александра Савинцева проведут в Минске 6 апреля против израильтян и 13 апреля против венгров. До этого белорусы выиграли в гостях у команды Израиля — 3:0, а потом потерпели три поражения: от Казахстана — 2:5 (в гостях) и 1:6 (дома), Венгрии — 1:2 (в гостях). Турнирное положение: Казахстан — 9 очков (3 матча), Венгрия — 6 (4), Беларусь — 3 (4), Израиль — 3 (3).