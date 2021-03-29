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12:03 (мск), источник: БЕЛТА

Фавориты чемпионата Беларуси по мини-футболу победили в матчах 19-го тура

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все фавориты 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу добились побед в матчах 19-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Лидер турнира оршанский «Витэн» одержал 19-ю викторию подряд, обыграв на своей площадке «Борисов-900» со счетом 5:2. С таким же результатом идущий вторым гомельский ВРЗ победил в гостях гродненский клуб «УВД-Динамо». Минская «Столица» у себя дома разгромила «Лиду» с «сухим» счетом 8:0. В Гомеле местный БЧ переиграл минскую «Охрану-Динамо» c результатом 4:0. В столичном дерби спортсмены «Минска» одолели «Дорожник» с минимальным перевесом — 3:2. Светлогорский ЦКК на своей площадке взял верх над минским «Динамо-БНТУ» — 5:4.

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Положение в группе лидеров после 19 туров: «Витэн» — 57 очков, ВРЗ — 49, «Столица» — 44, БЧ — 38. Внизу турнирной таблицы «УВД-Динамо», у которого всего 8 зачетных баллов. Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 30 мячей.

Сейчас в чемпионате наступил перерыв, связанный с заключительными матчами сборной Беларуси в отборочном турнире чемпионата Европы. Два предстоящих поединка 5-й квалификационной группы подопечные Александра Савинцева проведут в Минске 6 апреля против израильтян и 13 апреля против венгров. До этого белорусы выиграли в гостях у команды Израиля — 3:0, а потом потерпели три поражения: от Казахстана — 2:5 (в гостях) и 1:6 (дома), Венгрии — 1:2 (в гостях). Турнирное положение: Казахстан — 9 очков (3 матча), Венгрия — 6 (4), Беларусь — 3 (4), Израиль — 3 (3).

Путевки в финал уже обеспечили сборные Испании, Италии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, России и Азербайджана. В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выходят победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.

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