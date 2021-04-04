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12:58 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане покажут в прямом эфире матчи сборной в отборе Евро-2022 по футзалу

Один из них пройдет в Будапеште.

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Телеканал Qazsport покажет в прямом эфире ближайшие матчи сборной Казахстана по футзалу в рамках квалификации чемпионата Европы-2022, сообщает KazFootball.kz.

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6 апреля подопечные Рикардо Кака в гостях сыграют с Венгрией, после чего две встречи с Израилем проведут 9 и 11 апреля в Нур-Султане. Дело в том, что из-за  закрытия авиасообщения в марте по причине пандемии было принято решение о проведении матча с израильтянами в столице Казахстана.

Начало игры в Будапеште запланировано на 18:00 по времени Нур-Султана, а остальные две на «Сайран Арене» начнутся в 17:00 и 18:00 соответственно.

Напомним, что ранее Казахстан разгромил Венгрию (5:0) и дважды обыграл Беларусь (5:2, 6:1).

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