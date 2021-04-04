В Казахстане покажут в прямом эфире матчи сборной в отборе Евро-2022 по футзалу

6 апреля подопечные Рикардо Кака в гостях сыграют с Венгрией, после чего две встречи с Израилем проведут 9 и 11 апреля в Нур-Султане. Дело в том, что из-за закрытия авиасообщения в марте по причине пандемии было принято решение о проведении матча с израильтянами в столице Казахстана.