В Казахстане покажут в прямом эфире матчи сборной в отборе Евро-2022 по футзалу
Один из них пройдет в Будапеште.
Один из них пройдет в Будапеште.
Телеканал Qazsport покажет в прямом эфире ближайшие матчи сборной Казахстана по футзалу в рамках квалификации чемпионата Европы-2022, сообщает KazFootball.kz.
6 апреля подопечные Рикардо Кака в гостях сыграют с Венгрией, после чего две встречи с Израилем проведут 9 и 11 апреля в
Начало игры в Будапеште запланировано на 18:00 по времени
Напомним, что ранее Казахстан разгромил Венгрию (5:0) и дважды обыграл Беларусь (5:2, 6:1).